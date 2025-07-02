В РФ предложили закрепить законом норму о 50% отечественных самолетов в авиапарках

По словам Алиханова, в указе президента № 309 уже прописана эта цель, но для её успешного достижения нужно законодательное подтверждение и поддержка.

Министр также сообщил, что в августе планируется первый полёт полностью импортозамещённого лайнера МС-21. Сейчас самолёт проходит тесты с российскими двигателями ПД-14, а подготовка к испытаниям версии с полностью отечественными системами уже близка к завершению.

Работы идут по плану, и в Минпромторге уверены в успешном выполнении программы по замене иностранных комплектующих на российские в авиации.