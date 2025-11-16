В РФ разработали рекомендации для адаптации регионов к изменению климата

Он предложил два подхода для планирования:

Климатический — анализ 55 переменных Всемирной метеорологической организации и их производных.

Отраслевой — с учётом потребностей конкретных секторов экономики.

Существующая система оценки климатических угроз анализирует события последних десяти лет, это ограничивает прогнозирование редких экстремальных явлений. Например, на Камчатке усиление летней штормовой активности может влиять на туристическую сферу и рыбопромышленников. Всё это заставит менять графики работы или тип судов.

Рекомендации ориентированы на практическое применение в регионах Сибири и Дальнего Востока и разработаны при поддержке Северо-Восточного федерального университета.