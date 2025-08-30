В РФ создадут каталог ценных микробов для науки и биотехнологий

Цель инициативы — создать условия для сохранения, изучения и безопасного использования генетических ресурсов микроорганизмов, а также привлечь талантливых специалистов. Центр будет создан на базе Курчатовского института. В его составе появится нанотехнологическая лаборатория, которая будет работать совместно с другими научными комплексами.

Национальный каталог соединит существующие коллекции бактерий, бактериофагов, дрожжей, микроводорослей, клеточных культур и микробных ассоциаций. Он будет регулярно пополняться за счёт новых открытий.

Особенно перспективны такие биотехнологии для очистки окружающей среды от загрязнений, включая нефть.