В РФ создали метод защиты сельхозкультур с меньшим использованием пестицидов

По словам директора института генетики и агрономии Никиты Рязанцева, постоянное использование химических средств приводит к снижению их эффективности из-за устойчивости вредителей. В новой технологии применяют наименее токсичные препараты и чередуют действующие вещества, чтобы предотвратить резистентность. Важную роль играют фитосанитарный мониторинг и прогноз вредных организмов.

Особенность метода — использование естественных врагов вредителей, например, паразитических клещей, которые питаются паутинными клещами и трипсами. Хищные клещи легко выращиваются, активно ищут добычу, питаются и размножаются, помогая сохранять урожай.

Экономическая выгода от применения технологии составляет 800–1,2 тыс. рублей с гектара. Среди преимуществ также экологическая безопасность.