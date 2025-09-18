В РФ создали новейшие сорбенты для очистки воды от промышленных красителей

Учёные создали набор сорбентов с разным поверхностным зарядом, что позволяет им селективно взаимодействовать с катионными, анионными и сольвентными красителями. Для этого использовались два подхода: адсорбционный и химический. В первом случае частицы кремнезёма обрабатывали поверхностно-активными веществами, которые формировали на поверхности заряд. Во втором — частицы аминировали, вводя аминогруппы, чтобы получить положительный потенциал поверхности.

В результате был создан набор из четырёх сорбентов с широким диапазоном электрокинетического потенциала, что определяет их способность связывать разные вещества. Настройка условий модификации позволила получить частицы с высоким потенциалом, способные эффективно сорбировать красители.

Новые сорбенты можно использовать в фильтрах для очистки сточных вод.