Опубликовано 18 сентября 2025, 20:30
В РФ создали новейшие сорбенты для очистки воды от промышленных красителей

На основе кремнезёма
Сотрудники Института неорганической химии СО РАН разработали новые сорбенты на основе диоксида кремния, которые способны эффективно улавливать промышленные красители разных типов.
Учёные создали набор сорбентов с разным поверхностным зарядом, что позволяет им селективно взаимодействовать с катионными, анионными и сольвентными красителями. Для этого использовались два подхода: адсорбционный и химический. В первом случае частицы кремнезёма обрабатывали поверхностно-активными веществами, которые формировали на поверхности заряд. Во втором — частицы аминировали, вводя аминогруппы, чтобы получить положительный потенциал поверхности.

В результате был создан набор из четырёх сорбентов с широким диапазоном электрокинетического потенциала, что определяет их способность связывать разные вещества. Настройка условий модификации позволила получить частицы с высоким потенциалом, способные эффективно сорбировать красители.

Новые сорбенты можно использовать в фильтрах для очистки сточных вод.