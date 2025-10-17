В РФ создали первый бионический протез кисти с оптическим управлением

Опубликовано 17 октября 2025, 19:451 мин.
В РФ создали первый бионический протез кисти с оптическим управлениемСерийное производство протеза начнётся в январе 2026 года
Российская «Моторика» представила уникальный бионический протез кисти Omni Hand — первый в мире с оптическими датчиками (ОМГ). В отличие от обычных протезов, он считывает сигналы не с мышц, а с сухожилий запястья. Такой подход позволяет использовать устройство людям с ослабленными мышцами после травм, обморожений или других повреждений.
Протез реагирует на «фантомные» жесты пользователя — мысленное сжатие кулака, «щипок» или «пистолет» — и воспроизводит их в реальном времени. При этом жесты можно выполнять в любом порядке, без необходимости переключать режимы.
Серийное производство протеза начнётся в январе 2026 года. Первые восемь устройств уже испытаны пилотно и продолжают использоваться постоянными пользователями. В России протез будет доступен бесплатно за счёт федерального бюджета.