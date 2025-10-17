В РФ создали первый бионический протез кисти с оптическим управлением

Протез реагирует на «фантомные» жесты пользователя — мысленное сжатие кулака, «щипок» или «пистолет» — и воспроизводит их в реальном времени. При этом жесты можно выполнять в любом порядке, без необходимости переключать режимы.

Серийное производство протеза начнётся в январе 2026 года. Первые восемь устройств уже испытаны пилотно и продолжают использоваться постоянными пользователями. В России протез будет доступен бесплатно за счёт федерального бюджета.