В РФ создали технологию для спасения рыбы от нехватки кислорода зимой

Проблема возникает, когда водоём покрывается льдом: под ним прекращается естественное перемешивание воды, и рыба начинает страдать от недостатка кислорода.

Технология основана на управляемом перемешивании слоёв воды. С помощью специальной установки тёплая вода со дна подаётся к поверхности, создавая и поддерживая незамерзающую полынью для доступа кислорода. Во время сильных морозов система попеременно перемешивает нижний и верхний слои воды, равномерно насыщая кислородом весь водоём.

Метод уже прошёл успешные испытания в Алтайском крае. В течение зимы 2023−2024 годов уровень кислорода в искомом озере сохранялся на безопасном уровне. Осенняя проверка показала, что выпущенные в озеро молодые щуки и окуни не только выжили — чего раньше в этом водоёме не происходило — но и прибавили в весе.