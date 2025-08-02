В РФ создали золотые наночастицы. Они повысил точность хим. анализа в 14 тыс раз

Рамановская спектроскопия — это метод анализа, который позволяет узнать, из чего состоит вещество, «просвечивая» его лазером. Однако он плохо работает при низких концентрациях и в сложных средах, таких как кровь, вода или масло. Новый материал решает эту проблему.

Учёные сравнили два способа создания микросфер. Во втором, более простом и дешёвом, использовались золотые наночастицы, стабилизированные аскорбатом — производным витамина C. Этот метод дал лучший результат: микросферы усилили сигнал почти в два раза сильнее, чем при первом способе.

Новые микросферы успешно прошли испытания: они помогли отличить свежее моторное масло от отработанного и выявили в воде токсичное вещество динитрофенол в концентрации в 100 раз ниже, чем раньше.

Разработку планируют использовать в экологии, медицине и фармацевтике.