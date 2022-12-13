В РФ выделят частоты для блокировок связи в тюрьмах

РБК уточняет, что существует два типа «глушилок» связи: генераторы шума и блокираторы радиосигналов. Какие именно может получить ФСИН, неясно. Ведомство должно обеспечить подготовку заявки на получение радиочастот для блокираторов в первом квартале 2023 года.

Источники сообщили, что ФСИН уже давно рассматривает вопрос блокираторов, но они создают помехи для связи сотовых операторов и военных. Поэтому ФСИН нужно получить разрешение Минобороны.

Связь в тюрьмах хотят ограничить, как утверждается, для того, чтобы заключённые не могли заниматься телефонным мошенничеством.