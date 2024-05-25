В робототехнике нашли пользу для удаленной хирургии

Может ли роботизированная хирургия проводиться дистанционно? Да, хирурги могут использовать роботов для оперирования пациентов, даже если они не находятся в том же месте. Удаленная хирургия, или телехирургия, использует беспроводные сети и прямую визуализацию для связи хирургов с операционными по всему миру.

В роботизированной хирургии обычно используются беспроводные сети пятого поколения (5G) для подключения и интерактивная консоль для удаленного управления. Машины часто оснащаются шарнирными манипуляторами, камерами высокой четкости с углом обзора 360 градусов и технологией визуализации в реальном времени. Некоторые продвинутые модели оснащены тактильной обратной связью, имитирующей движения оператора, и используют искусственный интеллект для повышения точности.

Операции с помощью роботов позволяют доставлять медицинских специалистов в малообеспеченные районы, избавляют от необходимости путешествовать и улучшают результаты лечения пациентов за счет уменьшения дрожания рук и повышения точности. Эта технология обеспечивает раннее вмешательство и снижает риск осложнений, пишут эксперты.

Заменят ли роботы хирургов в будущем? Роботы вряд ли полностью заменят хирургов, они будут продолжать служить ценными помощниками, гарантируя, что человеческий опыт останется неотъемлемой частью хирургических процедур. По крайней мере на данный момент таково мнение специалистов.