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Наука и технологии
Опубликовано 25 мая 2024, 07:30
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В робототехнике нашли пользу для удаленной хирургии

И этому есть доводы
Представьте себе робота, который делает вам операцию, а им в этом время управляет человек, но удаленно. Хотя здравоохранение часто медленно принимает новые технологии, оно быстро освоило робототехнику, сообщает статья на HackerNoon. Развитие технологий привело к появлению множества приложений для дистанционного проведения операций с помощью машин.
В робототехнике нашли пользу для удаленной хирургии
© Ferra

Может ли роботизированная хирургия проводиться дистанционно? Да, хирурги могут использовать роботов для оперирования пациентов, даже если они не находятся в том же месте. Удаленная хирургия, или телехирургия, использует беспроводные сети и прямую визуализацию для связи хирургов с операционными по всему миру.

В роботизированной хирургии обычно используются беспроводные сети пятого поколения (5G) для подключения и интерактивная консоль для удаленного управления. Машины часто оснащаются шарнирными манипуляторами, камерами высокой четкости с углом обзора 360 градусов и технологией визуализации в реальном времени. Некоторые продвинутые модели оснащены тактильной обратной связью, имитирующей движения оператора, и используют искусственный интеллект для повышения точности.

Операции с помощью роботов позволяют доставлять медицинских специалистов в малообеспеченные районы, избавляют от необходимости путешествовать и улучшают результаты лечения пациентов за счет уменьшения дрожания рук и повышения точности. Эта технология обеспечивает раннее вмешательство и снижает риск осложнений, пишут эксперты.

Заменят ли роботы хирургов в будущем? Роботы вряд ли полностью заменят хирургов, они будут продолжать служить ценными помощниками, гарантируя, что человеческий опыт останется неотъемлемой частью хирургических процедур. По крайней мере на данный момент таково мнение специалистов.

Источник:HackerNoon
Автор:Максим Многословный
Теги:
#робот
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#хирург
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#мнение