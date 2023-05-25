В Росавиации рассказали об отечественных базах данных, которыми заменят импортные

Разработчик самолёта SSJ100, компания «Иркут», серьёзно занялся заменой импортных навигационных баз данных. Основное внимание при этом уделяется безопасности полётов. Журналисты получили информацию о том, что операторы SSJ100 высказали свои жалобы на неполную и неточную информацию во встроенной навигационной базе самолёта. После того, как французская компания Thales прекратила обновление программного обеспечения для России, производитель «Иркут» согласился использовать базу данных петербургского «Авиа-брифинга».

При замене импорта в навигационных базах данных SSJ100, компания «Иркут» придерживается принципа безопасности полётов, акцентирует внимание на этом вопросе. В связи с этим, СМИ сообщали ранее о жалобах пилотов SSJ100 на отказы и неполноту информации во встроенной навигационной базе самолёта. Вместо французской компании Thales, которая перестала обновлять программное обеспечение для России, «Иркут» одобрил использование базы данных «Авиа-брифинга» из Санкт-Петербурга.

Важным моментом является то, что при замене импорта в навигационных базах данных, безопасность полётов остаётся первостепенным приоритетом для компании «Иркут». В настоящее время разрешается использование двух отечественных навигационных баз данных: «Авиабрифинга» и Центра аэронавигационной информации (ЦАИ). Российская гражданская авиация тщательно проработала вопросы с поставщиками баз данных, разработчиком и эксплуатантами самолёта, чтобы обеспечить соответствие нормативным требованиям.