В Росгвардии рассказали о вооружении, которое превосходит мировые аналоги

Золотов назвал вооружение в войсках Росгвардии высокотехнологичным. Оно якобы превосходит мировые аналоги по многим показателям. Среди такого вооружения Золотов назвал бронированные автомобили «Патруль», специальные бронированные машины ВПК, многоцелевые вездеходы «Чаборз» М-3 высокой проходимости.

По словам Золотова, главные требования к военной технике — это надёжность в эксплуатации, защищённость, удобство и соответствие задачам, которые выполняют войска Росгвардии.

Глава Федеральной службы войск национальной гвардии также отметил, что при выборе оружия, в том числе огнестрельного, Росгвардия отадёт предпочтение российским производителям. При этом арсенал войск постоянно модернизируется и обновляется.