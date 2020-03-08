Наука и технологии
Вчера 19:24
В Росгвардии рассказали о вооружении, которое превосходит мировые аналоги
Оно «высокотехнологичное»
Глава Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии) Виктор Золотов рассказал о вооружении, которое превосходит мировые аналоги.
Золотов назвал вооружение в войсках Росгвардии высокотехнологичным. Оно якобы превосходит мировые аналоги по многим показателям. Среди такого вооружения Золотов назвал бронированные автомобили «Патруль», специальные бронированные машины ВПК, многоцелевые вездеходы «Чаборз» М-3 высокой проходимости.
По словам Золотова, главные требования к военной технике — это надёжность в эксплуатации, защищённость, удобство и соответствие задачам, которые выполняют войска Росгвардии.
Глава Федеральной службы войск национальной гвардии также отметил, что при выборе оружия, в том числе огнестрельного, Росгвардия отадёт предпочтение российским производителям. При этом арсенал войск постоянно модернизируется и обновляется.