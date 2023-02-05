В Роскачестве напомнили о рисках публичных сетей Wi-Fi в кафе и метро

11:14, 05 февраля 2023
1 мин.
В Роскачестве напомнили о рисках публичных сетей Wi-Fi в кафе и метроДля камер видеонаблюдения
В Роскачестве предупредили, что IP-камеры видеонаблюдения могут быть взломаны, если пользователь просматривает изображение через общественный Wi-Fi.
Фото: Unsplash
«Беспроводные IP-камеры подключаются к сети и делают доступной трансляцию видеосигнала из любой точки мира... Чтобы минимизировать риск взлома IP-камер, мы рекомендуем приобретать камеру проверенных производителей и отдавать предпочтение актуальным моделям, которые получают поддержку производителей... При просмотре видео с камеры не используйте общественные незащищенные Wi-Fi-сети - в метро, кафе, аэропортах», — рассказали эксперты.
Взломы чаще всего происходят «благодаря» простым паролям. Поэтому следует устанавливать сложные пароли и периодически их обновлять.