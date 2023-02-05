В Роскачестве напомнили о рисках публичных сетей Wi-Fi в кафе и метро

«Беспроводные IP-камеры подключаются к сети и делают доступной трансляцию видеосигнала из любой точки мира... Чтобы минимизировать риск взлома IP-камер, мы рекомендуем приобретать камеру проверенных производителей и отдавать предпочтение актуальным моделям, которые получают поддержку производителей... При просмотре видео с камеры не используйте общественные незащищенные Wi-Fi-сети - в метро, кафе, аэропортах», — рассказали эксперты.

Взломы чаще всего происходят «благодаря» простым паролям. Поэтому следует устанавливать сложные пароли и периодически их обновлять.