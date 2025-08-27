В Роскосмосе протестировали «купольную» связь для беспилотников

Для теста беспилотник «Геоскан 201» был поднят на высоту 4 километра. Он работал как связная точка и создал зону связи диаметром 340 километров. В этой зоне смогли работать отдельные пользователи, движущиеся автомобили и другой дрон — «ДИАМ-20», который выполнял полёт по заданному маршруту. Все участники эксперимента использовали компактные модемы «Гонец».

Технология может быть применена для разных задач:

Организация доставки с помощью дронов.

Мониторинг больших территорий в случае чрезвычайных ситуаций.

Быстрая поддержка спасательных операций.

Результаты эксперимента помогут отработать схемы взаимодействия различных ведомств и разработать комплексные решения для управления беспилотниками на разных высотах и больших территориях, отмечают эксперты.