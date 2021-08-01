В России 20 телеканалов станут бесплатными в интернете

Эти телеканалы можно будет смотреть на единой платформе. Роскомнадзор вместе с представителями телеканалов должен будет определиться с выбором такой площадки до 1 октября. На её роль может претендовать сервис, юридическое лицо которого имеет не более 20% иностранного участия в уставном капитале. Роскомнадзор будет утверждать оператора распространения каналов каждые пять лет.

Закон распространяется на следующие каналы: