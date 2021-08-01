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В России 20 телеканалов станут бесплатными в интернете

Среди них самые популярные
Согласно закону, вступившему в силу сегодня, 1 августа, в России начнут бесплатно вещать в интернете 20 телеканалов.
В России 20 телеканалов станут бесплатными в интернете

Эти телеканалы можно будет смотреть на единой платформе. Роскомнадзор вместе с представителями телеканалов должен будет определиться с выбором такой площадки до 1 октября. На её роль может претендовать сервис, юридическое лицо которого имеет не более 20% иностранного участия в уставном капитале. Роскомнадзор будет утверждать оператора распространения каналов каждые пять лет.

Закон распространяется на следующие каналы:

  • «Первый канал»,
  • «Россия 1»,
  • «Матч ТВ»,
  • НТВ,
  • «Пятый канал»,
  • «Россия 24»,
  • «Россия К» («Культура»),
  • «Карусель»,
  • ОТР,
  • «ТВЦентр»,
  • РЕН ТВ,
  • «Спас»,
  • СТС,
  • «Домашний»,
  • «ТВ-3»,
  • «Пятница»,
  • «Звезда»,
  • МИР,
  • ТНТ,
  • «Муз-ТВ».