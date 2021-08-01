В России 20 телеканалов станут бесплатными в интернете

Наука и технологии
Сегодня в 12:55
В России 20 телеканалов станут бесплатными в интернетеСреди них самые популярные
Согласно закону, вступившему в силу сегодня, 1 августа, в России начнут бесплатно вещать в интернете 20 телеканалов.
Эти телеканалы можно будет смотреть на единой платформе. Роскомнадзор вместе с представителями телеканалов должен будет определиться с выбором такой площадки до 1 октября. На её роль может претендовать сервис, юридическое лицо которого имеет не более 20% иностранного участия в уставном капитале. Роскомнадзор будет утверждать оператора распространения каналов каждые пять лет.
Закон распространяется на следующие каналы:
- «Первый канал»,
- «Россия 1»,
- «Матч ТВ»,
- НТВ,
- «Пятый канал»,
- «Россия 24»,
- «Россия К» («Культура»),
- «Карусель»,
- ОТР,
- «ТВЦентр»,
- РЕН ТВ,
- «Спас»,
- СТС,
- «Домашний»,
- «ТВ-3»,
- «Пятница»,
- «Звезда»,
- МИР,
- ТНТ,
- «Муз-ТВ».