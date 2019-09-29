В России анонсировали первую цифровую перепись населения

Все эти данные будут применяться для предзаполнения информации на портале госуслуг. Кроме того, в 2020 году переписчики придут к людям уже не бумажными листами, а с планшетами. Информация, собранная ими будет обрабатываться специальной аналитической платформой «Население». Росстат также собирается рассмотреть вопрос переписи через интернет, ведь люди стали всё менее охотно идти на контакт с переписчиками.

Глава службы рассказал, что уже девять европейских стран хотят в следующем раунде переписи использовать большие данные.

Напомним, ранее стало известно, что планшеты переписчиков будут работать на российской операционной системе «Аврора».