В России анонсировали появление «научного спецназа»

«У нас появится новый институт — в федеральных министерствах и ведомствах к декабрю будут назначены заместители по научно-технологическому развитию (НТР). Под руководством замов по НТР при министерствах будут созданы отраслевые центры компетенций. И я обратился к субъектам и организациями, чтобы там тоже был создан такой институт», — цитирует Чернышенко ТАСС. Эту инициативу поддержал Путин.

«Это будет наш "научный спецназ" по аналогии с "цифровым спецназом", который ранее был создан по поручению председателя правительства Михаила Мишустина», — добавил вице-премьер.