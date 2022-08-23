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В России анонсировали появление «научного спецназа»О чём идёт речь, пока понять трудно
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в России появится «научный спецназ». Так назвали новый институт, состоящий из руководителей по научно-технологическому развитию.
«У нас появится новый институт — в федеральных министерствах и ведомствах к декабрю будут назначены заместители по научно-технологическому развитию (НТР). Под руководством замов по НТР при министерствах будут созданы отраслевые центры компетенций. И я обратился к субъектам и организациями, чтобы там тоже был создан такой институт», — цитирует Чернышенко ТАСС. Эту инициативу поддержал Путин.
«Это будет наш "научный спецназ" по аналогии с "цифровым спецназом", который ранее был создан по поручению председателя правительства Михаила Мишустина», — добавил вице-премьер.