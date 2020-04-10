В России аудиокниги начал создавать искусственный интеллект

В рамках эксперимента «Альпина» намерена выпустить десять книг, которые озвучит искусственный интеллект. Издательство сначала хочет оценить реакцию аудитории. Посмотреть, как такие книги будут продаваться, какие отзывы дадут читатели, а точнее слушатели.

По словам генерального директора Alpina Digital, сейчас люди ожидают, что почти все новые издания будут выходить в аудиоформате. Использование ИИ поможет выпустить как можно больше аудиокниг, ведь озвучка хорошим директором обходится довольно дорого. Кроме того, сегодня книжный бизнес в стране находится под угрозой из-за закрытия магазинов и падения курса рубля. Поэтому сокращение расходов как никогда актуально. Использование искусственного интеллекта позволит снизить затраты на озвучку в пять-десять раз.