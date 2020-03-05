В России автобусы оборудуют датчиками для слежения за сном водителя

Датчики смогут мониторить состояние водителя. Это могут быть специальные браслеты, способные измерять пульс или электрическую активность кожи, камеры, другие сенсоры. В случае если система заметит, что шофёр начал засыпать или отвлёкся, его вернут в работоспособное состояние с помощью сигналов.

Проект Минтранса пилотный. Он коснётся автобусов и маршруток в Татарстане, Белгородской, Московской, Калужской, Рязанской и Омской областей.

По результатам эксперимента сформируют единые технические требования к системе контроля.

Стоит отметить, что по статистике примерно половина ДТП происходит по вине водителя автомобиля.