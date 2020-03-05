Наука и технологии
Сегодня 19:04
В России автобусы оборудуют датчиками для слежения за сном водителя
Они могут быть в камерах или фитнес-трекерах
В России по проекту Минтранса автобусы оборудуют датчиками для слежения за сном водителя. Система поможет шофёру не потерять бдительность на маршруте.
Датчики смогут мониторить состояние водителя. Это могут быть специальные браслеты, способные измерять пульс или электрическую активность кожи, камеры, другие сенсоры. В случае если система заметит, что шофёр начал засыпать или отвлёкся, его вернут в работоспособное состояние с помощью сигналов.
Проект Минтранса пилотный. Он коснётся автобусов и маршруток в Татарстане, Белгородской, Московской, Калужской, Рязанской и Омской областей.
По результатам эксперимента сформируют единые технические требования к системе контроля.
Стоит отметить, что по статистике примерно половина ДТП происходит по вине водителя автомобиля.