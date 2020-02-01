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В России автоматы в кафе избавили от обязательных бумажных чеков
Можно просто просканировать QR-код
С 1 февраля в России вступает в силу немало законов. Один из них позволит торговым автоматам не выдавать бумажные чеки при оплате. Вместо них на экране будет отображаться QR-код.
Такие правила указаны в Федеральном законе от 3 июля 2018 г. N 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Изменения касаются всех автоматов, получающих платежи. Такие могут быть установлены в кафе (например, в «Макдональдс») или в переходах метро (кофейные автоматы).
Отсканировать QR-код с экрана, конечно, можно будет с помощью смартфона. После этого чек поступит клиенту в электронном виде. «Российская газета» отмечает, что в QR-коде зашифрованы реквизиты кассового чека: время и дата оплаты, номера документа, автомата, сумма и прочее.