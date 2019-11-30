В России автомобили для инвалидов оснастят приборами чтения мыслей

Рабочая группа описала эксперимент в соответствующем законопроекте. Запланирован он на 2020-2022 годы. Цели эксперимента — дать инвалидам возможность оборудовать автомобили так называемыми нейроассистентами за счёт бюджета, а также наладить производство таких систем в России с перспективой выхода на экспорт.

Участие в эксперименте будет добровольным. Сделать это смогут инвалиды с водительскими правами, владеющие автомобилями.

Нейроассистентом авторы законопроекта называют технологию для управления устройствами с помощью голоса, жестов или «силой мысли». Что касается последнего, то по словам директора компании «Нейроботикс», работает оно благодаря регистрации нейроинтерфейсом биосигналов мозга. Человек способен научиться менять ритмы этих сигналов и таким образом подавать команды.

На первом этапе эксперимента, правда, инвалиды смогут управлять только устройствами в салоне автомобиля, например, поднимать или опускать окна. Непосредственно управление машиной должно появиться в будущем.