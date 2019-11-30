Ferra

В России автомобили для инвалидов оснастят приборами чтения мыслей

За бюджетные деньги
Рабочая группа при Национальной технологической инициативе (НТИ) предложила провести эксперимент по оснащению автомобилей инвалидов специальными устройствами, которые позволят управлять машиной голосом, жестами и даже «силой мысли».

Рабочая группа описала эксперимент в соответствующем законопроекте. Запланирован он на 2020-2022 годы. Цели эксперимента — дать инвалидам возможность оборудовать автомобили так называемыми нейроассистентами за счёт бюджета, а также наладить производство таких систем в России с перспективой выхода на экспорт.

Участие в эксперименте будет добровольным. Сделать это смогут инвалиды с водительскими правами, владеющие автомобилями.

Нейроассистентом авторы законопроекта называют технологию для управления устройствами с помощью голоса, жестов или «силой мысли». Что касается последнего, то по словам директора компании «Нейроботикс», работает оно благодаря регистрации нейроинтерфейсом биосигналов мозга. Человек способен научиться менять ритмы этих сигналов и таким образом подавать команды.

На первом этапе эксперимента, правда, инвалиды смогут управлять только устройствами в салоне автомобиля, например, поднимать или опускать окна. Непосредственно управление машиной должно появиться в будущем.