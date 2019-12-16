Наука и технологии
Сегодня 20:02
В России автомобили научат обмениваться информацией со светофорами
Внедрение технологии начнётся уже в следующем году
В Сколково в следующем году планируют внедрить технологию V2X, которая позволит автомобилям обмениваться данными с объектами дорожной инфраструктуры, в том числе со светофорами. Этот же сервис сможет предупреждать водителей о приближении пешеходов.
Как пишет ТАСС, технологию начнут внедрять в марте. Полноценно она заработает в течение 2020 года. С её помощью автомобили, оснащённые специальным бортовым оборудованием, смогут предупреждать водителя о приближении пешеходов к дороге, передавать данные на расстоянии, сообщать о наличии парковочных мест и появлении машин в «мёртвых» зонах.
«У него (прим. водителя) появится возможность забронировать парковочное место или возможность зарядки электромобиля онлайн, отследить перемещение автобусов, встать дистанционно в очередь на автомойку», — рассказал заместитель руководителя департамента ЖКХ, транспорта и благоустройства фонда «Сколково».
Авторы проекта надеются, что в будущем технологию V2X реализуют в российских городах.