В России автомобили научат обмениваться информацией со светофорами

Как пишет ТАСС, технологию начнут внедрять в марте. Полноценно она заработает в течение 2020 года. С её помощью автомобили, оснащённые специальным бортовым оборудованием, смогут предупреждать водителя о приближении пешеходов к дороге, передавать данные на расстоянии, сообщать о наличии парковочных мест и появлении машин в «мёртвых» зонах.

«У него (прим. водителя) появится возможность забронировать парковочное место или возможность зарядки электромобиля онлайн, отследить перемещение автобусов, встать дистанционно в очередь на автомойку», — рассказал заместитель руководителя департамента ЖКХ, транспорта и благоустройства фонда «Сколково».

Авторы проекта надеются, что в будущем технологию V2X реализуют в российских городах.