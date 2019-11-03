Наука и технологии
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В России автомобили научили распознавать сердечный приступ у водителя
Данный сервис может стать доступен к 2022 году
Российские учёные разработали сервис для помощи водителям. Если система обнаружит проблемы со здоровьем у хозяина автомобиля, она сможет вызвать помощь и даже припарковать машину.
Об этом сообщила пресс-служба НТИ «Автонет». Данный сервис, по её информации, может появиться в России к 2022 году.
Разработали систему российские учёные совместно с иностранной компанией по высокоточной картографии. С помощью сервиса можно будет измерить пульс человека, а также скорость движения во всех направлениях. Акселерометры системы помогут отличить нормальную активность водителя от внезапного падения или потери сознания.
Сервис будет интегрирован с российской системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. Благодаря этому он сможет вызвать помощь. Также есть возможность объединения системы с программами управления автомобилем. Тогда машина сможет сама остановиться, включить «аварийку» или даже припарковаться.