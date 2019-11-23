В России автомобильный двигатель превратили в авиационный

Об этом журналистам рассказали в пресс-службе института. Двигатель даже прошёл успешные испытания в составе силовой установки с воздушным винтом. Кроме того, эксперты оценили, подходит ли устройство для использования на двухдвигательном девятиместном и однодвигательном шестиместном самолётах местных воздушных линий.

Как сообщил руководитель проекта, тяжелее всего далась адаптация двигателя под авиационные правила систем топливопитания, зажигания и управления. В итоге специалисты получили характеристики в диапазоне от земного малого газа до взлётного режима.

Инженерам ещё предстоит проверить демонстратор АПД-500 на базе двигателя в термобарокамере. Затем учёные намерены провести испытания на экспериментальном летательном аппарате.