В России беспилотники научили распознавать людей и автомобили

Система называется Kaspersky Neural Networks. Она способна анализировать данные сразу с нескольких дронов. Алгоритм, который их обрабатывает, может распознавать людей, дома, автомобили, животных и т.д. Разработчики считают, что такая система пригодится МЧС и другим спасательным службам. Так они смогут искать пропавших людей, например.

Сообщается, что распознавание может вестись прямо на борту беспилотника. Производитель дронов «Альбатрос» уже начал устанавливать специальный софт на свои аппараты.

Стоимость системы Kaspersky Neural Networks неизвестна. На неё может влиять много факторов, в том числе количество подключённых беспилотников.