В России блогерам предложили стать уборщиками

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В России блогерам предложили стать уборщикамиИдеи мэра Тимашевска
Глава Тимашевска Николай Панин опубликовал ролик, в котором пригласил на работу уборщиками инстаграм-блогеров.
«Так как вы все остались без работы, к счастью или к сожалению, не знаю, но пора вам браться за ум, за голову. Приглашаем вас на вакантные места косарей, уборщиков, рабочих по благоустройству. В общем, мы вас ждём», — заявил глава города.
Позже он добавил, что городу действительно нужны рабочие руки. «Уборка улиц от мусора, покос травы, то есть конкретная работа», — написал Панин.
Напомним, 14 марта в России официально заблокировали Instagram, так как владелец соцсети компания Meta изменила свою политику по «языку вражды» в отношении российских военных. Сервисом можно продолжать пользоваться через VPN.
Источник: Московский комсомолец