В России блогерам предложили стать уборщиками

«Так как вы все остались без работы, к счастью или к сожалению, не знаю, но пора вам браться за ум, за голову. Приглашаем вас на вакантные места косарей, уборщиков, рабочих по благоустройству. В общем, мы вас ждём», — заявил глава города.

Позже он добавил, что городу действительно нужны рабочие руки. «Уборка улиц от мусора, покос травы, то есть конкретная работа», — написал Панин.

Напомним, 14 марта в России официально заблокировали Instagram, так как владелец соцсети компания Meta изменила свою политику по «языку вражды» в отношении российских военных. Сервисом можно продолжать пользоваться через VPN.