В России больше не чеканят копейки

«Известия» сообщили, что за 2018 год Центробанк не изготовил ни одной монеты с указанным выше номиналом. По информации банка, в обращении у россиян находилось копеек на общую сумму около 6,6 миллиардов рублей. Монет в одну копейку — на 72,8 миллионов, в пять копеек — на 288,5 миллионов, в 10 копеек — на 2,5 миллиардов, а в 50 копеек — на 3,6 миллиардов рублей. Этого количества достаточно для наличных платежей.

Представители банка также рассказали, что часть монет вообще не пускается в оборот и хранится на руках у россиян.