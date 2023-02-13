В России боты начали массово перехватывать записи в визовые центры

В основном это касается оформления шенгенских виз. Боты резервируют все свободные слоты на сайтах визовых центров. Кроме того, сейчас в принципе непростая ситуация — ограничено количество доступных слотов, а также вырос спрос на получение виз.

«Коммерсант» узнал, что услуги ботов продвигаются на профильных туристических форумах и сайтах объявлений. Что интересно, в законодательстве не предусмотрена ответственность за создание ботов, если у них «нет признаков вируса».