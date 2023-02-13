В России боты начали массово перехватывать записи в визовые центры

13:43, 13 февраля 2023
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В России боты начали массово перехватывать записи в визовые центрыЧтобы потом продать их людям
Стало известно, что спекулянты в России создают ботов автоматической записи в визовые центры. Они перехватывают слоты, а потом требуют за них от людей более 4–7,5 тысяч рублей.
Фото: Unsplash
В основном это касается оформления шенгенских виз. Боты резервируют все свободные слоты на сайтах визовых центров. Кроме того, сейчас в принципе непростая ситуация — ограничено количество доступных слотов, а также вырос спрос на получение виз.
«Коммерсант» узнал, что услуги ботов продвигаются на профильных туристических форумах и сайтах объявлений. Что интересно, в законодательстве не предусмотрена ответственность за создание ботов, если у них «нет признаков вируса».