Наука и технологии
13:43, 13 февраля 2023
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В России боты начали массово перехватывать записи в визовые центры

Чтобы потом продать их людям

Стало известно, что спекулянты в России создают ботов автоматической записи в визовые центры. Они перехватывают слоты, а потом требуют за них от людей более 4–7,5 тысяч рублей.

В России боты начали массово перехватывать записи в визовые центры

Фото: Unsplash

В основном это касается оформления шенгенских виз. Боты резервируют все свободные слоты на сайтах визовых центров. Кроме того, сейчас в принципе непростая ситуация — ограничено количество доступных слотов, а также вырос спрос на получение виз.

«Коммерсант» узнал, что услуги ботов продвигаются на профильных туристических форумах и сайтах объявлений. Что интересно, в законодательстве не предусмотрена ответственность за создание ботов, если у них «нет признаков вируса».

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