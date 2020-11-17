В России будут блокировать сайты с инструкциями по «скручиванию» счётчиков ЖКХ

Депутаты отметили в пояснительной записке, что владельцы некоторых сайтов представляют подробные инструкции, как уменьшить платёж за коммунальные услуги, исказив показания приборов учёта.

Сейчас такие сайты блокируются Роскомнадзором только по решению суда. Из-за этого нельзя обеспечить оперативное прекращение деятельности ресурсов, сетуют депутаты.

Авторы законопроекта считают, что если запретить рекламу таких способов, люди станут меньше пользоваться этими методами.

Согласно редакции законопроекта второго чтения, в рекламе нельзя указывать, что рекламируемый объект можно использовать для искажения показаний приборов учёта потребляемой воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии.