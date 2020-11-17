Наука и технологии
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В России будут блокировать сайты с инструкциями по «скручиванию» счётчиков ЖКХ
А точнее, такую рекламу
Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете рекламы способов «скручивания» счётчиков ЖКХ. Новый закон должен будет ускорить и упростить блокировку ресурсов с инструкциями.
Депутаты отметили в пояснительной записке, что владельцы некоторых сайтов представляют подробные инструкции, как уменьшить платёж за коммунальные услуги, исказив показания приборов учёта.
Сейчас такие сайты блокируются Роскомнадзором только по решению суда. Из-за этого нельзя обеспечить оперативное прекращение деятельности ресурсов, сетуют депутаты.
Авторы законопроекта считают, что если запретить рекламу таких способов, люди станут меньше пользоваться этими методами.
Согласно редакции законопроекта второго чтения, в рекламе нельзя указывать, что рекламируемый объект можно использовать для искажения показаний приборов учёта потребляемой воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии.