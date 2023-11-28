В России будут использовать биотопливо из торфа для авиации

Министерство энергетики России предложило использовать технологию производства биотоплива из торфа для авиационного топлива. Глава департамента угольной промышленности, Петр Бобылев, высказал эту идею на круглом столе в Госдуме. Он отметил, что другие страны успешно добавляют биотопливо, такое, как кукуруза, в авиационный керосин, и предложил рассмотреть возможность использования торфа для этой цели, что также соответствует тренду на снижение углеродного следа.

Представитель Минэнерго также предложил маркировать торф как возобновляемый ресурс, особенно в контексте его использования в удобрениях и авиационном керосине. Министерство оценивает, что в России есть более 19 миллиардов тонн легко извлекаемых запасов торфа и ещё более 10 миллиардов тонн перспективных неразведанных запасов. Это предложение направлено на продвижение технологии и учёт торфа как важного ресурса для различных областей, включая авиацию и сельское хозяйство.

В настоящее время добыча торфа в России составляет около 1,6 миллиона тонн ежегодно, и регионы, такие как Кировская область, Псков и Владимирская область, активно участвуют в этом процессе. Внедрение технологии производства биотоплива из торфа может стать шагом в направлении устойчивого использования природных ресурсов и развития новых отраслей.