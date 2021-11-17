В России будут производить молоко для аллергиков

Работают над выведением подобных пород учёные из Института животноводства имени Л.К. Эрнста. В 2020 году им удалось вывести первого клонированного телёнка. Но это лишь первый шаг, первая стадия эксперимента. Необходимо также вырастить его и проверить молоко на аллергенность. Сейчас известно, что молоко этой клонированной коровы всё ещё способно вызывать аллергию. Поэтому исследователи планируют перейти к редактированию генома особи. Для этого будет использоваться молекулярный инструмент, позволяющий точно вырезать нужный ген, - CRISPR/Сas9.