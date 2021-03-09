Наука и технологии
Сегодня в 13:50
В России будут штрафовать за продажу смартфонов без российских приложений
И других устройств
Госдума в основном чтении приняла законопроект об административных штрафах за продажу в России смартфонов без российских приложений. Штрафы будут достигать 200 тысяч рублей.
Это наказание за нарушение закона «об обеспечении возможности использования электронных устройств с предустановленными приложениями, разработанными в России или других странах Евразийского экономического союза».
Штрафы касаются должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей — и юридических лиц — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.
Законопроект вступает в силу с 1 июля 2021 года. Президент подписал его в декабре 2019 года. Срок вступления закона в силу неоднократно переносили.
Речь в законе идёт не только о смартфонах, но и о других «технически сложных товарах».