В России будут штрафовать за продажу смартфонов без российских приложений

Это наказание за нарушение закона «об обеспечении возможности использования электронных устройств с предустановленными приложениями, разработанными в России или других странах Евразийского экономического союза».

Штрафы касаются должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей — и юридических лиц — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.

Законопроект вступает в силу с 1 июля 2021 года. Президент подписал его в декабре 2019 года. Срок вступления закона в силу неоднократно переносили.

Речь в законе идёт не только о смартфонах, но и о других «технически сложных товарах».