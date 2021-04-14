В России бумажные документы заменят мобильным приложением

Приложение разработают по проекту «Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ). За проектом стоит рабочая группа «Национальная инновационная система», которую возглавляет вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Приложение «Госдоки» будет содержать до 30 видов электронных документов, включая СНИЛС, ОМС, ИНН, водительское удостоверение. При этом бумажные аналоги документов выдавать больше не будут. Последнее, правда, не касается паспорта.

«Госдоки» могут запустить уже в 2021 году. Разработка будет стоить России 1,3 млрд рублей.

Ранее из указа Минцифры стало известно, что в России уже 1 декабря 2021 года введут электронные паспорта. На первых порах их смогут оформить только москвичи.