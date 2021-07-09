В России частично рассекретили характеристики ударного беспилотника «Охотник»

Как уточняет «Военное обозрение», сейчас идут лётные испытания прототипа. Большинство его характеристик остаются засекреченными. Известно, что беспилотник будет превосходить зарубежные аналоги в некоторых аспектах. В частности, у него будет больше функциональность, а также увеличенный боевой радиус. Помимо этого, С-70 «Охотник» получит элементы искусственного интеллекта. Это позволит ему обмениваться данными и корректировать действия с российским истребителем пятого поколения Су-57. Беспилотник сможет работать и с другими дронами.

Ранее сообщалось, что беспилотный бомбардировщик начнёт поступать в войска в 2024 году. Также Путин говорил, что отечественный беспилотник сможет нести до 6 тонн полезной нагрузки, летать на расстояния около 6 тысяч километров и подниматься на высоту до 18 километров.