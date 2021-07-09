В России частично рассекретили характеристики ударного беспилотника «Охотник»Его ещё называют беспилотным бомбардировщиком
Как уточняет «Военное обозрение», сейчас идут лётные испытания прототипа. Большинство его характеристик остаются засекреченными. Известно, что беспилотник будет превосходить зарубежные аналоги в некоторых аспектах. В частности, у него будет больше функциональность, а также увеличенный боевой радиус. Помимо этого, С-70 «Охотник» получит элементы искусственного интеллекта. Это позволит ему обмениваться данными и корректировать действия с российским истребителем пятого поколения Су-57. Беспилотник сможет работать и с другими дронами.
Ранее сообщалось, что беспилотный бомбардировщик начнёт поступать в войска в 2024 году. Также Путин говорил, что отечественный беспилотник сможет нести до 6 тонн полезной нагрузки, летать на расстояния около 6 тысяч километров и подниматься на высоту до 18 километров.