В России чипирование животных назвали признаком апокалипсиса

Так депутат прокомментировала круглый стол по теме чипирования домашних питомцев, проведённый партией «Единая Россия» в Мосгордуме на прошлой неделе. Чиновница сказала, что в этой инициативе ни один православный человек не может видеть хороший сигнал. По её мнению, следующим шагом может стать чипирование людей. Что, не сомневается депутат, является злом. Ведь с помощью чипов можно свести человека с ума.

Напомним, до конца года Минсельхоз России планирует внести в Госдуму законопроект об обязательной регистрации и создании единого реестра домашних животных. Он предусматривает маркировку питомцев с помощью электронного чипа, татуировки или специальной бирки. Это должно облегчить поиски животных в случае их побега.