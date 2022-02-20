В России цифровую карту Антарктиды будут создавать с помощью беспилотников

В России цифровую карту Антарктиды будут создавать с помощью беспилотниковТочнее, некоторых районов этого континента
Российские эксперты из Российской антарктической экспедиции Арктического и антарктического научно-исследовательского института, а также компании «Геоскан» сейчас работают над изучением труднодоступных районов Антарктиды. Сейчас на этой территории ведётся аэрофотосъёмка при помощи беспилотного летательного аппарата.
Беспилотник учёные запустили при помощи катапульты. Запуск производился со станции Молодёжная - с вертолётной площадки. При этом погода также была в день запуска хорошей: температура у земли - +3°С, в воздухе - -5°С, ветер - юго-западный 2 м/с. Высота полёта во время съёмки составляла 700 м, время - 228 минут.
На данный момент специалисты уже отсняли территорию, расположенную между российской станцией Молодёжная и белорусской - Гора Вечерняя. Всего снимков удалось получить 1981 штуку, их расширение составило 9 см/пикс.
По словам учёных, полученные данные помогут в будущем следить за природными изменениями, происходящими в различных районах Антарктиды. Также эта информация позволит организовывать более безопасные геологические экспедиции и транспортные операции.