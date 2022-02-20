В России цифровую карту Антарктиды будут создавать с помощью беспилотников

Российские эксперты из Российской антарктической экспедиции Арктического и антарктического научно-исследовательского института, а также компании «Геоскан» сейчас работают над изучением труднодоступных районов Антарктиды. Сейчас на этой территории ведётся аэрофотосъёмка при помощи беспилотного летательного аппарата.

Беспилотник учёные запустили при помощи катапульты. Запуск производился со станции Молодёжная - с вертолётной площадки. При этом погода также была в день запуска хорошей: температура у земли - +3°С, в воздухе - -5°С, ветер - юго-западный 2 м/с. Высота полёта во время съёмки составляла 700 м, время - 228 минут.