В России детей научат делать киберпротезы

Преподаватель из Ставрополя научит детей на кружке программирования и робототехники создавать такие же киберпротезы. В будущем киберпротезирование может войти в основную образовательную программу «РОББО Клубов».

Преподаватель сделал свой первый протез за несколько месяцев. Он использовал 3D-принтер: на нём изготовили часть деталей кибер-руки. Изначально преподаватель должен был создать игровой макет киберпротеза для учеников кружка. Но в процессе его создания стало ясно, что робо-руку могут применять реальные пациенты. Отмечается, что разработка почти не уступает по функциональности бионическим протезам.

Киберпротез может взаимодействовать с нервной системой человека и передавать электрические импульсы. Человек просто думает, что ему нужно пошевелить пальцами, мозг отправляет сигнал в мышцу, к которой присоединен нерв, отвечающий за это движение. Данный импульс фиксируется электродами и поступает в процессор внутри киберпротеза.