В России детсадовцев будут учить финансовой грамотности

Как сообщает ТАСС, уроки предназначены для детей пяти-семи лет. Проходить занятия будут в игровой форме. Дети будут получать знания об экономике и финансах через театральные постановки, сказки, игры и виртуальные квесты. Как считают в министерстве, уроки помогут «воспитать в детях трудолюбие, деловитость, предприимчивость, добросовестность, ответственность и самоконтроль, уверенность в себе». Кроме того, базовые понятия дисциплины «финансовая грамотность» разовьют в детях способность находить наилучший выход из ситуации.

Методические рекомендации были отправлены во все регионы России.