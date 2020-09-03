В России для борьбы с пожарами будут использовать роботов

Об этом сообщает издание «Известия», ссылаясь на источники в военном ведомстве. Беспилотные наземные системы «Уран-14» могут работать с огнём в зонах высоких температур, то есть там, где человеку находиться опасно. Робот может тушить пожар пенной струёй на расстоянии от 25 метров. Водяная струя бьёт дальше — с расстояния не менее 50 метров. Водяной пожарный насос на роботизированной машине работает со скоростью две тысячи литров в минуту. «Уран-14» можно управлять дистанционно.

Кроме того, робот во время боевых действий сможет обеспечивать максимально быстрое продвижение войск.