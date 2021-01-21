В России для вызова врача придётся звонить роботу

Как следует из пресс-релиза Ростелекома, голосовой помощник позволит снизить время ожидания ответа для пациентов.

Робота интегрировали с региональной медицинской информационной системой. Вызов, который оформит голосовой помощник, сразу отобразится в системе и станет заданием для медиков.

Сообщается, что робот может одновременно общаться с 300 звонящими. Если верить Ростелекому, голосовой помощник способен вести сложные беседы. Он будет обучаться в процессе работы, сможет воссоздавать эмоции и интонации человеческой речи. Робот должен понимать сложные разговорные речевые обороты.