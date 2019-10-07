В России допустили скорый запрет вейпов

«Нужно накопить доказательную базу. Если подтвердится, что смерти в США связаны с этим, а не с лоббированием чьих-то интересов, тогда да», — объяснил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава.

Он также заметил, что в министерстве курение вейпов запретили бы «с удовольствием», однако пока действует поручение премьер-министра Дмитрия Медведева приравнять электронные испарители к обычным сигаретам.

Напомним, в Соединённых штатах намереваются ввести ограничения на использование вейпов из-за 12 случаев гибели и 805 случаев развития заболеваний лёгких в результате курения.