Наука и технологии
Сегодня 15:02
В России допустили скорый запрет вейпов
Это может случиться в ближайшие два-три года
Представитель Министерства здравоохранения России заявил, что, если смертельная опасность вейпов подтвердится, то их могут запретить в стране в течение ближайших двух-трёх лет.
«Нужно накопить доказательную базу. Если подтвердится, что смерти в США связаны с этим, а не с лоббированием чьих-то интересов, тогда да», — объяснил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава.
Он также заметил, что в министерстве курение вейпов запретили бы «с удовольствием», однако пока действует поручение премьер-министра Дмитрия Медведева приравнять электронные испарители к обычным сигаретам.
Напомним, в Соединённых штатах намереваются ввести ограничения на использование вейпов из-за 12 случаев гибели и 805 случаев развития заболеваний лёгких в результате курения.
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