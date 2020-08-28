В России ЕГЭ по информатике впервые сдадут на компьютерах

Об этом глава ведомства заявил на общероссийском родительском собрании.

«Информатика у нас в этом году впервые будет проходить на компьютерах, эта технология апробирована», — сообщил Музаев.

Также он отметил, что во всех российских школах, где будет проходить ЕГЭ по информатике, обновят компьютерную технику.

До сих пор экзамен сдавали на бумажных бланках, как все остальные. Задания разделены на две части: в первой — 23 вопроса, которые требуют краткий ответ, во второй — четыре задачи с развёрнутым ответом.

На сайте Федерального института педагогических измерений уже опубликованы документы с предварительной структурой и содержанием материалов будущего ЕГЭ.