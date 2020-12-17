В России экстремально испытали плавающий танк

Последняя проверка проходила в Чёрном море в рамках этапа государственных испытаний. Кратко об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростеха. Сообщается, что танк показал высокие водоходные качества при волнении до трёх баллов.

Как говорят в Ростехе, во время госиспытаний «Спрут-СДМ1» подвергали экстремальным проверкам в море, в средней полосе России и субтропиках, где температура воздуха достигала 40 градусов по Цельсию. Танк показал себя хорошо. В следующем году «Спрут-СДМ1» хотят проверить при низких температурах.

Также в Ростехе отметили, что хоть танк и предназначен для российских десантников, он может заинтересовать зарубежных заказчиков.

Стоит отметить, что на каждом этапе испытаний боевая машина ещё и стреляла.