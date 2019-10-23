В России электронные сигареты хотят приравнять к обычным

В 2017 году в Госдуму внесли законопроект, допускающий курение в специально выделенных помещениях аэропортов. В июле депутаты приняли законопроект в первом чтении.

Теперь новые поправки к нему нивелируют особый статус электронных сигарет и вейпов.

«...они приравнивают все способы доставки никотина и бестабачных курительных смесей к курению простых сигарет с соответствующими ограничениями, установленными действующим антитабачным законом», — рассказал автор законопроекта.

Если поправки примут, IQOS, GLO, электронные сигареты и вейпы нельзя будет курить в ресторанах, торговых комплексах, вокзалах и прочих общественных местах.