В России еще один мобильный оператор даст пользователям доступ к eSIM

Что интересно “Тинькофф мобайл” будет вторым мобильным оператором в России, который предлагает пользователям подобную услугу. Первой, напомним, была компания Tele2 — как раз ее инфраструктуру и использует виртуальный оператор банка. Представители “Тинькофф” отдельно отметили, что пилотный проект уже согласован с силовыми ведомствами.

Важно понимать, что нет никаких региональных ограничений на использование новой услуги — сервис могут подключить все 11 млн активных пользователей во всех 63 регионах России, где мобильный оператор представлен официально.