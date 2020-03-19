Наука и технологии
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В России еще один мобильный оператор даст пользователям доступ к eSIM
И нет, это не МТС, МегаФон или Билайн
В сети появилась информация о том, что в России еще один мобильный оператор даст пользователям доступ к eSIM. Как ни странно, это не представитель “большой тройки”, а виртуальный оператор “Тинькофф”.
Что интересно “Тинькофф мобайл” будет вторым мобильным оператором в России, который предлагает пользователям подобную услугу. Первой, напомним, была компания Tele2 — как раз ее инфраструктуру и использует виртуальный оператор банка. Представители “Тинькофф” отдельно отметили, что пилотный проект уже согласован с силовыми ведомствами.
Важно понимать, что нет никаких региональных ограничений на использование новой услуги — сервис могут подключить все 11 млн активных пользователей во всех 63 регионах России, где мобильный оператор представлен официально.