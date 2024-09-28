В России флагманский iPhone 16 уже начал терять в цене

Цены на новые модели iPhone 16 уже снизились на 8–10% с момента их запуска, и ожидается, что в первой половине октября они могут упасть ещё на 20%. Об этом сообщили в «Яндекс Маркете», подчёркивая, что покупатели все чаще интересуются именно этими моделями.

На 26 сентября самым популярным выбором стали iPhone 16, Pro Max и Pro с объёмом памяти 256 Гб, а также модель с 128 Гб. Среди цветовых предпочтений выделяются «пустынный титан» и «титановый чёрный». Лидерами по продажам остаются такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи и Волгоград.

Большинство покупателей предпочитают доставку до ближайших пунктов выдачи заказов, на которую приходится более половины всех заказов. Примерно 15% выбирают доставку курьером, а около 10% используют функцию быстрой доставки за 15 минут. При этом наблюдается стабильный интерес и к предыдущей линейке iPhone 15, где модели Pro Max и Pro по-прежнему остаются востребованными.