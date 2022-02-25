В России Госуслуги и «ВКонтакте» стали доступны при нулевом балансе

Ранее «ВКонтакте» и Госуслуги внесли в список социально значимых сайтов. Это сделала правительственная комиссия по определению перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов под председательством вице-премьера Правительства России Дмитрия Чернышенко.

Абонентам нужно зайти в приложение мобильного оператора, выбрать опцию «Доступный интернет», авторизоваться через Госуслуги (нужно иметь подтверждённую учётную запись) и выбрать из списка сайтов нужный. При включении этой опции другие сайты доступны не будут. Пользоваться «Доступным интернетом» можно беспрерывно 24 часа, это время можно продлевать. Отключить услугу можно раньше.

«Доступный интернет» работает у «Билайн», МТС, «Мегафон» и «Теле2» и интернет-провайдеров «Ростелеком», «ЭР-Телеком», МГТС и АКАДО.