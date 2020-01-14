В России готовят закон для запуска виртуальных SIM-карт eSIM

По словам представителя министерства, в течение 2019 года было проведено порядка трех различных совещаний на эту тему, в рамках которых вопрос электронных SIM-карт обсуждался с ведущими операторами связи, отраслевыми научными институтами и заинтересованными ведомствами. Так, помимо всего прочего, были обсуждены и предложения операторов по использованию биометрических систем идентификации абонентов.

”По итогам работы сформирован предварительный перечень подзаконных актов, в которые необходимо внести изменения. Минкомсвязь уже подготовила проект поправок в постановление правительства Российской Федерации «О порядке оказания услуг телефонной связи»”, — рассказал Новиков, отдельно отметив тот факт, что проекты поправок в остальные четыре нормативных правовых акта будут разработаны в течение 2020 года.