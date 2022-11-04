В России готовятся к блокировке всех VPN протоколов? Мнение экспертов

16:58, 04 ноября 2022
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В России готовятся к блокировке всех VPN протоколов? Мнение экспертовЕсть подозрительные сигналы
Стало известно, что Министерство цифрового развития РФ начало изучать потребности и особенности использования VPN в стране. Ведомство уже направило такой опросный лист в отраслевые организации. Эксперты считают, что это может свидетельствовать о готовящейся блокировке.
Опросный лист просят заполнить в короткие сроки. В сети даже опубликовали скриншот документа.
Эксперты склонны думать, что сбор информации происходит для возможной блокировки всех основных VPN протоколов. Ранее минцифры уже собирало информацию об использовании конкретных VPN-сервисов, и их впоследствии блокировал Роскомнадзор.
Некоторые специалисты также предполагают, что в будущем VPN станет госуслугой или госмонопольной услугой с авторизацией через Госуслуги.