В России готовятся к блокировке всех VPN протоколов? Мнение экспертов

Эксперты склонны думать, что сбор информации происходит для возможной блокировки всех основных VPN протоколов. Ранее минцифры уже собирало информацию об использовании конкретных VPN-сервисов, и их впоследствии блокировал Роскомнадзор.

Некоторые специалисты также предполагают, что в будущем VPN станет госуслугой или госмонопольной услугой с авторизацией через Госуслуги.