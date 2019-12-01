В России готовятся отправить на орбиту космический грузовик

В сообщении корпорации говорится, что сотрудники космодрома проводят заключительные работы по подготовке транспортного грузового корабля (ТГК) «Прогресс МС-13» к пуску. Он должен будет доставить на Международную космическую станцию (МКС) топливо и более тонны оборудования и грузов для работы и жизнеобеспечения экипажа.

Сегодня специалисты транспортировали космическую головную часть с «Прогрессом МС-13» в монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя «Союз-2.1а». Пуск её запланирован на 6 декабря 2019 года. Ранее запуск хотели осуществить 1 декабря, но специалисты Роскосмоса обнаружили технические неполадки в космическом грузовике. Для их устранения и проверки бортовых систем понадобилось время.